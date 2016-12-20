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Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года МРОТ до 7800 рублей

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Теги: Трудовое право, Владимир Путин, Москва, Россия
14:33 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 7500 рублей до 7800 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.

Госдума приняла законопроект 7 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря.

Таким образом, в 2017 году МРОТ составит 69,5% прожиточного минимума, отмечалось ранее в сообщении Госдумы. На реализацию закона потребуется 5,2 миллиарда рублей. Закон распространится на 890 тысяч человек, из которых 72% заняты в бюджетном секторе.

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Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года МРОТ до 7800 рублей

14:33 20/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 7500 рублей до 7800 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.
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