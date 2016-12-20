Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года МРОТ до 7800 рублей

14:33 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 7500 рублей до 7800 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.

Госдума приняла законопроект 7 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря.

Таким образом, в 2017 году МРОТ составит 69,5% прожиточного минимума, отмечалось ранее в сообщении Госдумы. На реализацию закона потребуется 5,2 миллиарда рублей. Закон распространится на 890 тысяч человек, из которых 72% заняты в бюджетном секторе.