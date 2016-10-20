Закон о правительстве как плод компромисса. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 20/10/2016

Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества "Политика на сломе эпох":

В это трудно поверить, но до конца 1997 года федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" не существовало — несмотря на то, что проект его был внесен еще в первую Госдуму РФ. И работало наше правительство несколько лет безо всякой законодательной основы. Точнее, до принятия нового закона действовал Закон РФ "О Совете Министров - Правительстве РФ" 1992 года, в части, не противоречащей новой Конституции.



Ситуацию, конечно, нормальной назвать нельзя, но в условиях начала 90-х законодательная база новой России создавалась непросто. Это, в частности, касается закона о правительстве, принятого только в апреле 1997 года, но вступившего в силу еще позже — в декабре того же года.

Фото из личного архива А. Амелиной Алла Амелина

Итак, 11 апреля 1997 года Госдума РФ принимает федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". До этого депутаты уже дважды за него голосовали. И дважды Совет Федерации его отклонял. На сей раз документ рассматривался в редакции согласительной комиссии, созданной после второго отклонения. Представлял его член фракции КПРФ Олег Миронов, сопредседатель комиссии, состав которой входили представители всех фракций и депутатских групп, а также президента и правительства.

Разумеется, согласительная редакция предполагает определенные компромиссы, которые и были достигнуты в ходе ее работы. Вот основные позиции.

Напомним, что согласно Конституции РФ назначение на должность председателя правительства производится с согласия Государственной Думы. Депутаты предлагали, чтобы освобождение главы кабинета также проводилось с их согласия (Конституция данный вопрос не регулирует). Но это положение вызвало критику со стороны членов Совета Федерации, и в окончательной редакции оно было изъято. Но была добавлена существенная норма: освобождение от должности председателя правительства одновременно влечет за собой отставку всего кабинета. Кроме того, закон обязывал президента уведомлять Федеральное Собрание об освобождении от должности председателя правительства в день принятия решения.

По мнению думцев, им удалось значительно усилить антикоррупционные позиции закона: введены нормы обязательного обнародования информации о доходах и имуществе членов правительства, а также доступности этих сведений.

Достаточно тщательно были проработаны вопросы, связанные с взаимоотношениями Правительства и обеих палат парламента — в части того, что касается депутатских запросов, приглашения на заседания Государственной Думы членов Правительства, реакции на поручения Счетной палате по проверке расходования бюджетных средств и т.д.

Кроме того, были найдены оптимальные формулировки взаимодействия палат Федерального Собрания с аппаратом правительства, а также внесено более семидесяти редакционных поправок. Словом, закон серьезно "почистили". По словам Олега Миронова, "все, кто принимал участие в подготовке этого законопроекта, члены и участники согласительной комиссии не преследовали никаких политических целей и амбиций, задача была одна - подготовить закон высокого качества, который дал бы возможность Правительству работать нормально, то есть чтобы Правительство и имело достаточные властные полномочия, и было достаточно автономно в своей деятельности".

Третье голосование по закону "О Правительстве РФ" дает необходимое конституционное большинство: 365. В мае он получает одобрение Совета Федерации. Но... Борис Ельцин отказывается подписывать.

После этого более полугода продолжались всевозможные согласования поправок, на которых настаивал президент. Борис Ельцин встречался для этого и с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, и с лидерами фракций и депутатских групп. И только в декабре была наконец достигнута договоренность: президент подписывает закон "О Правительстве РФ", а Госдума в первоочередном порядке принимает в него поправки. 18 декабря закон был подписан. А 25 декабря на пленарном заседании рассматривались поправки в него.

Докладывал председатель правительства РФ Виктор Черномырдин. По его словам, предлагаемые изменения и дополнения в ФКЗ направлены прежде всего на приведение отдельных положений закона в соответствие с Конституцией РФ. Для этого вновь была создана комиссия из уполномоченных от всех ветвей власти - от Государственной Думы, Совета Федерации, Президента и Правительства. "Я убежден, - заявил Виктор Черномырдин, - что в результате получится добротный, серьезный, работоспособный документ. Принятие поправок к закону "О Правительстве..." будет означать, самое главное, что закон в конце концов начнет работать. Тем самым мы не просто укрепим правовые основы нашей государственности, но и существенно расширим поле общественного согласия".

Содокладчик, председатель Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов (КПРФ), был более конкретен и изложил суть представленных поправок. Из закона исключалась статья о федеральных органах исполнительной власти, поскольку вопрос, который в ней регулируется, должен быть решен в отдельном, уже готовящемся законе. Депутаты поддержали пожелания президентской стороны об уточнении разграничения президентских и правительственных функций в отношении тех ведомств, которые непосредственно подчиняются Президенту РФ. В этой статье теперь (важный момент!) предлагалось указать, что Президент в соответствии с Конституцией и законами руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждает по представлению Председателя Правительства положения о них и назначает их руководителей, а также осуществляет иные полномочия как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ и как Председатель Совета Безопасности. Правительство же координирует деятельность этих ведомств.

В целом абсолютное большинство предлагаемых поправок касалось отношений Президента и Правительства и не затрагивало вопросов о полномочиях Федерального Собрания и его палат. С учетом этого Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе рекомендовал Государственной Думе принять проект закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации".

Обсуждение поправок было малосодержательным, вопросы, которые возникли преимущественно у членов фракции КПРФ, были незначительными. И вскоре слово взял старый и мудрый Николай Рыжков ("Народовластие"), чтобы заявить, что он очень хотел бы в свое время иметь такой закон, предложил не дискутировать, а голосовать и призвал поправки поддержать.

Это предложение было принято. И в первом чтении законопроект набрал 402 (!) голоса. Против и воздержавшихся — ноль.

Сразу перешли ко второму чтению и рассмотрению поправки Сергея Попова и Серея Митрохина (оба - "Яблоко"). Суть ее состояла в том, чтобы в те ведомства, которые непосредственно подчинены президенту, он не только назначал руководителей, но и освобождал их от должности. Однако представитель президента Александр Котенков напомнил, что в основном законе, вступившем в силу, есть соответствующая общая норма и нет смысла прописывать это дополнительно. В результате "яблочники" свою поправку сняли.

Голосование "в целом" дало столь же весомый результат: "за" - 404 депутата.

Заключительное слово Виктора Черномырдина было кратким и эмоциональным: "Уважаемые депутаты, спасибо вам за принятие очень важного и нужного закона, спасибо вам за понимание и поддержку! Будем работать. Успехов вам! (Аплодисменты.)"