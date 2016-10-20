Закон о правительстве как плод компромисса. "Исторические хроники РАПСИ"
Контекст
Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества "Политика на сломе эпох":
В это трудно поверить, но до конца 1997 года федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" не существовало — несмотря на то, что проект его был внесен еще в первую Госдуму РФ. И работало наше правительство несколько лет безо всякой законодательной основы. Точнее, до принятия нового закона действовал Закон РФ "О Совете Министров - Правительстве РФ" 1992 года, в части, не противоречащей новой Конституции.
Ситуацию, конечно, нормальной назвать нельзя, но в условиях начала 90-х законодательная база новой России создавалась непросто. Это, в частности, касается закона о правительстве, принятого только в апреле 1997 года, но вступившего в силу еще позже — в декабре того же года.
Итак, 11 апреля 1997 года Госдума РФ принимает федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". До этого депутаты уже дважды за него голосовали. И дважды Совет Федерации его отклонял. На сей раз документ рассматривался в редакции согласительной комиссии, созданной после второго отклонения. Представлял его член фракции КПРФ Олег Миронов, сопредседатель комиссии, состав которой входили представители всех фракций и депутатских групп, а также президента и правительства.
Разумеется, согласительная редакция предполагает определенные компромиссы, которые и были достигнуты в ходе ее работы. Вот основные позиции.
Напомним, что согласно Конституции РФ назначение на должность председателя правительства производится с согласия Государственной Думы. Депутаты предлагали, чтобы освобождение главы кабинета также проводилось с их согласия (Конституция данный вопрос не регулирует). Но это положение вызвало критику со стороны членов Совета Федерации, и в окончательной редакции оно было изъято. Но была добавлена существенная норма: освобождение от должности председателя правительства одновременно влечет за собой отставку всего кабинета. Кроме того, закон обязывал президента уведомлять Федеральное Собрание об освобождении от должности председателя правительства в день принятия решения.
По мнению думцев, им удалось значительно усилить антикоррупционные позиции закона: введены нормы обязательного обнародования информации о доходах и имуществе членов правительства, а также доступности этих сведений.
Достаточно тщательно были проработаны вопросы, связанные с взаимоотношениями Правительства и обеих палат парламента — в части того, что касается депутатских запросов, приглашения на заседания Государственной Думы членов Правительства, реакции на поручения Счетной палате по проверке расходования бюджетных средств и т.д.
Кроме того, были найдены оптимальные формулировки взаимодействия палат Федерального Собрания с аппаратом правительства, а также внесено более семидесяти редакционных поправок. Словом, закон серьезно "почистили". По словам Олега Миронова, "все, кто принимал участие в подготовке этого законопроекта, члены и участники согласительной комиссии не преследовали никаких политических целей и амбиций, задача была одна - подготовить закон высокого качества, который дал бы возможность Правительству работать нормально, то есть чтобы Правительство и имело достаточные властные полномочия, и было достаточно автономно в своей деятельности".
Третье голосование по закону "О Правительстве РФ" дает необходимое конституционное большинство: 365. В мае он получает одобрение Совета Федерации. Но... Борис Ельцин отказывается подписывать.
После этого более полугода продолжались всевозможные согласования поправок, на которых настаивал президент. Борис Ельцин встречался для этого и с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, и с лидерами фракций и депутатских групп. И только в декабре была наконец достигнута договоренность: президент подписывает закон "О Правительстве РФ", а Госдума в первоочередном порядке принимает в него поправки. 18 декабря закон был подписан. А 25 декабря на пленарном заседании рассматривались поправки в него.
Докладывал председатель правительства РФ Виктор Черномырдин. По его словам, предлагаемые изменения и дополнения в ФКЗ направлены прежде всего на приведение отдельных положений закона в соответствие с Конституцией РФ. Для этого вновь была создана комиссия из уполномоченных от всех ветвей власти - от Государственной Думы, Совета Федерации, Президента и Правительства. "Я убежден, - заявил Виктор Черномырдин, - что в результате получится добротный, серьезный, работоспособный документ. Принятие поправок к закону "О Правительстве..." будет означать, самое главное, что закон в конце концов начнет работать. Тем самым мы не просто укрепим правовые основы нашей государственности, но и существенно расширим поле общественного согласия".
Содокладчик, председатель Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов (КПРФ), был более конкретен и изложил суть представленных поправок. Из закона исключалась статья о федеральных органах исполнительной власти, поскольку вопрос, который в ней регулируется, должен быть решен в отдельном, уже готовящемся законе. Депутаты поддержали пожелания президентской стороны об уточнении разграничения президентских и правительственных функций в отношении тех ведомств, которые непосредственно подчиняются Президенту РФ. В этой статье теперь (важный момент!) предлагалось указать, что Президент в соответствии с Конституцией и законами руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждает по представлению Председателя Правительства положения о них и назначает их руководителей, а также осуществляет иные полномочия как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ и как Председатель Совета Безопасности. Правительство же координирует деятельность этих ведомств.
В целом абсолютное большинство предлагаемых поправок касалось отношений Президента и Правительства и не затрагивало вопросов о полномочиях Федерального Собрания и его палат. С учетом этого Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе рекомендовал Государственной Думе принять проект закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации".
Обсуждение поправок было малосодержательным, вопросы, которые возникли преимущественно у членов фракции КПРФ, были незначительными. И вскоре слово взял старый и мудрый Николай Рыжков ("Народовластие"), чтобы заявить, что он очень хотел бы в свое время иметь такой закон, предложил не дискутировать, а голосовать и призвал поправки поддержать.
Это предложение было принято. И в первом чтении законопроект набрал 402 (!) голоса. Против и воздержавшихся — ноль.
Сразу перешли ко второму чтению и рассмотрению поправки Сергея Попова и Серея Митрохина (оба - "Яблоко"). Суть ее состояла в том, чтобы в те ведомства, которые непосредственно подчинены президенту, он не только назначал руководителей, но и освобождал их от должности. Однако представитель президента Александр Котенков напомнил, что в основном законе, вступившем в силу, есть соответствующая общая норма и нет смысла прописывать это дополнительно. В результате "яблочники" свою поправку сняли.
Голосование "в целом" дало столь же весомый результат: "за" - 404 депутата.
Заключительное слово Виктора Черномырдина было кратким и эмоциональным: "Уважаемые депутаты, спасибо вам за принятие очень важного и нужного закона, спасибо вам за понимание и поддержку! Будем работать. Успехов вам! (Аплодисменты.)"