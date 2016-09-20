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Обжалован арест экс-сотрудника ФСБ по делу о взятке от турецкой компании

Контекст
Теги: Коррупция, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Московский гарнизонный военный суд, Москва, Россия
15:45 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита обжаловала постановление Московского гарнизонного военного суда о заключении под стражу бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова — фигуранта дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщил РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.

"Сегодня я подал апелляционную жалобу в защиту Новикова", — сказал собеседник агентства. По его словам, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Как ранее сообщал РАПСИ адвокат, бывший сотрудник ФСБ Новиков и действующий сотрудник ведомства Карен Краюхин подозреваются в совершении мошенничества в крупном размере в отношении иностранного юридического лица.

По данным следствия, в компании Esta Construction обнаружили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что за работу строителей-нелегалов компанию оштрафовали на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы, чтобы не платить штраф, обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.

Согласно официальному сайту компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Компания специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.

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Обжалован арест экс-сотрудника ФСБ по делу о взятке от турецкой компании

15:45 19/09/2016 Защита обжаловала постановление Московского гарнизонного военного суда о заключении под стражу бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова — фигуранта дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщил РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.
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