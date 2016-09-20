Суд пересмотрит вопрос о законности возбуждения дела в отношении главы РАО

РАПСИ, Людмила Кленько

12:39 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Таганский суд Москвы 6 октября пересмотрит жалобу защиты гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность возбуждения уголовного дела в отношении него, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.

"Жалоба на возбуждение дела будет повторно рассмотрена 6 октября", - сказала собеседница агентства.

Ранее Таганский суд отказался удовлетворить жалобу защиты о незаконности возбуждения дела в отношении Федотова, однако Мосгорсуд отменил данное решение и отправил ее на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями.

Федотов заключен под стражу на срок до 17 ноября.

Защита обвиняемого говорит об отсутствии в действиях генерального директора РАО состава преступления и безосновательности предъявляемых ему обвинений. Адвокаты обвиняемого также обращают внимание на то, что ранее ходатайство об изменении меры пресечения для Сергея Федотова поддержали известные культурные и общественные деятели страны. Однако Московский городской суд проигнорировал эти обращения, а также многочисленные доводы защиты и представленные основания для смягчения меры пресечения.

"Мы уверены в безосновательности предъявленных обвинений и отсутствии состава какого-либо преступления. Поэтому мы продолжим отстаивать правоту своей позиции", - заявил журналистам адвокат Федотова Денис Балуев.

В конце июня Федотову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения МВД России, сотрудниками МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО. Ущерб, нанесённый организации, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако адвокат настаивает на том, что сумма реально причиненного ущерба составляет 297 миллионов рублей.

"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в­ ней числятся более 25 тысяч членов.