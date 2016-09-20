Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/09/2016 16:28
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд пересмотрит вопрос о законности возбуждения дела в отношении главы РАО

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в РАО
Контекст
Теги: Мошенничество, Российское авторское общество (РАО), Таганский суд Москвы, Сергей Федотов, Москва, Россия
12:39 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Таганский суд Москвы 6 октября пересмотрит жалобу защиты гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность возбуждения уголовного дела в отношении него, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.

"Жалоба на возбуждение дела будет повторно рассмотрена 6 октября", - сказала собеседница агентства.

Ранее Таганский суд отказался удовлетворить жалобу защиты о незаконности возбуждения дела в отношении Федотова, однако Мосгорсуд отменил данное решение и отправил ее на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями.

Федотов заключен под стражу на срок до 17 ноября.

Защита обвиняемого говорит об отсутствии в действиях генерального директора РАО состава преступления и безосновательности предъявляемых ему обвинений. Адвокаты обвиняемого также обращают внимание на то, что ранее ходатайство об изменении меры пресечения для Сергея Федотова поддержали известные культурные и общественные деятели страны. Однако Московский городской суд проигнорировал эти обращения, а также  многочисленные доводы защиты и представленные основания для смягчения меры пресечения.

"Мы уверены в безосновательности предъявленных обвинений и отсутствии состава какого-либо преступления. Поэтому мы продолжим отстаивать правоту своей позиции", - заявил журналистам адвокат Федотова Денис Балуев.

В конце июня Федотову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения МВД России, сотрудниками МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО. Ущерб, нанесённый организации, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако адвокат настаивает на том, что сумма реально причиненного ущерба составляет 297 миллионов рублей.

"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в­ ней числятся более 25 тысяч членов.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд пересмотрит вопрос о законности возбуждения дела в отношении главы РАО

12:39 20/09/2016 Таганский суд Москвы 6 октября пересмотрит жалобу защиты гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность возбуждения уголовного дела в отношении него, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Путин сократил штатную численность МВД

14:43 20/09/2016 Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении с 1 октября предельной штатной численности МВД почти на 100 тысяч человек, в частности предельная штатная численность центрального аппарата МВД сокращена на 761 единицу.

Эксперты: дела несовершеннолетних должны рассматривать специально обученные судьи

13:25 20/09/2016 Российская судебная система не нуждается в ювенальных судах, однако рассматривать дела несовершеннолетних должны специально обученные судьи, такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных РАПСИ.

ВТБ может быть оштрафован на $5 млн за нарушение правил торговли фьючерсами в США

12:53 20/09/2016 Комиссия по торговле фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) выпустила предписание банкам ВТБ и ВТБ Капитал о прекращении нарушений правил торговли фьючерсами и наложила на них штраф в размере 5 миллионов долларов, сообщается на сайте организации во вторник.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера