Решение по иску руководителей ГУ МВД к основателю "Смотра.ру" вступило в силу

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12:42 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции по иску о защите чести и достоинства руководителей подразделений ГУ МВД по Москве к основателю автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогеру Эрику "Давидовичу" Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховыми выплатами, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ранее Бутырский суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов высказывания Китуашвили в адрес сотрудников полиции. Как следует из материалов дела, Китуашвили 22 февраля этого года в зале Тверского суда Москвы публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности. Суд удовлетворил исковые требования начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве Виктора Коваленко, начальника Главного управления МВД России по городу Москве Анатолия Якунина и полковника полиции, возглавляющего шестой спецбатальон ДПС Москвы, Константина Васюты.

Представитель Китуашвили в ходе судебного заседания настаивал на том, что высказывания его подзащитного являются личным убеждением и были высказаны им в форме оценочного суждения.

Основателю "Смотра.ру" также было предъявлено обвинение в клевете. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Китуашвили.

Представитель истцов Алексей Дедушкин рассказал РАПСИ, что целью иска было признание высказываний Китуашвили порочащими честь и достоинство сотрудников полиции. "В своих требованиях мы не указывали возмещение морального ущерба, нам важно было доказать именно порочащий характер высказываний ответчика", — сказал он.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных от страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.