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Блогер Носик приговорён к штрафу в размере 500 тыс руб по делу об экстремизме

Контекст
Теги: Экстремизм, Пресненский суд Москвы, Антон Носик, Москва, Россия
14:16 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей известному блогеру Антону Носику, признанному виновным в экстремизме из-за статьи про Сирию, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд постановил назначить Носику наказание в виде штрафа  в размере 500 тысяч рублей. Меру пресечения в виде подписке о невыезде при вступлении приговора в силу отменить", - огласил судья.

Ранее в ходе прений сторон прокурор запросил 2 года заключения для блогера.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Носика стало размещение им в Сети статьи под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер отрицает свою вину и настаивает на том, что распространенная им информация является его мнением.

Носик обвиняется по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, либо другие виды наказания.

На время судебного процесса блогер находился под подпиской о невыезде.

Защита обжалует приговор суда, сообщил журналистам адвокат Сергей Бадамшин.

Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

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Блогер Носик приговорён к штрафу в размере 500 тыс руб по делу об экстремизме

14:16 03/10/2016 Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей известному блогеру Антону Носику, признанному виновным в экстремизме из-за статьи про Сирию, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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