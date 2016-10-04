Обжалован арест и.о. угрозыска Ромашкина по делу Шакро Молодого - суд

15:47 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о заключении под стражу исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, который находился в ресторане на Рочдельской улице, где в ходе перестрелки были убиты два человека, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты на постановление суда об аресте Ромашкина", - сказала собеседница агенства.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив до 21 октября под стражу Ромашкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

После перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двоих человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

Калашов был задержан 11 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а13 июля он был заключен под стражу решением Тверского суда Москвы.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.