Мера пресечения будет избрана судом для экс-чиновника Коми Торлопова - Ъ

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

09:22 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Коми Владимира Торлопова в рамках уголовного дела об организованном преступном сообществе, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

"Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте либо залоге. Это объясняется тем, что на протяжении последнего года он активно сотрудничал с силовиками, расследующими дело Вячеслава Гайзера (экс-главы Коми). Есть основания верить Торлопову в той части его показаний, где он утверждает, что в последнее время в Коми практически отошел от дел и не был вовлечен в незаконные схемы вывода госактивов и другие злоупотребления", — цитирует газета своего собеседника.

По данным издания, Торлопов ранее фигурировал в расследовании дела в отношении бывших руководителей Коми. Однако, как сообщает газета, следователи не хотели возбуждать дело в отношении действующего члена Совета Федерации и ждали, пока Торлопов сложит полномочия сенатора.

Газета отмечает, что бывший чиновник будет допрошен в четверг в качестве подозреваемого. Источники газеты также полагают, что дело Торлопова может быть объединено с делом в отношении Гайзера.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми и некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находится, среди прочих, экс-глава Коми Гайзер (2010-2015). Торлопов был предшественником Гайзера на должности главы Республики (2002-2010).