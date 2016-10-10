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Водителя, "дрифтовавшего" на BMW, лишили прав на полгода

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
14:42 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский суд Москвы постановил на полгода лишить прав Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Савеловским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу), в отношении Погосяна... Суд, изучив обстоятельства дела, признал Погосяна виновным в совершенном правонарушении и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь также отметил, что в судебное заседание Погосян не явился.

Ранее мировой судебный участок 217 Гагаринского района в Москве постановил лишить Погосяна водительских прав на полгода за аналогичное правонарушение.

Водитель признал свою вину и явился к правоохранителям самостоятельно, хотя на месте происшествия его не поймали.

По факту размещения в сети видеоролика, на котором двадцатидвухлетний водитель BMW грубо нарушает правила дорожного движения, была проведена проверка, по результатам которой материалы были переданы в суд. Видеозапись с опасными маневрами BMW была размещена в социальной сети Instagram и набрала за сутки более 4 тысяч просмотров.

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Водителя, "дрифтовавшего" на BMW, лишили прав на полгода

14:42 10/10/2016 Савеловский суд Москвы постановил на полгода лишить прав Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
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