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Предъявлено окончательное обвинение фигуранту "болотного дела" Бученкову

Сюжет: Процесс в отношении 12 фигурантов "Болотного дела"
Контекст
Теги: Массовые беспорядки, Басманный суд Москвы, Дмитрий Бученков, Москва, Россия
13:22 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Фигуранту дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года Дмитрию Бученкову предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила в четверг РАПСИ его адвокат Светлана Сидоркина.

Как пояснила собеседница агентства, Бученкову предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. Всего ему вменяют шесть эпизодов.

"Дмитрию вменяют 6 эпизодов. Это больше всех "болотников". В его деле 7 потерпевших, из которых 6 полицейских и ООО "ЭкоУниверсал". Скоро начнется суд", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Бученков отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях и утверждает, что во время шествия на Болотной площади 6 мая 2012 года его не было в городе.

Адвокат подчеркивает, что Бученкова не было в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года, так как он находился в тот день в Нижнем Новгороде: "Человек, совершавший действия, которые вменяют Дмитрию, находится на свободе, и следствие, имея в арсенале большое количество видеоматериала и огромный административный ресурс, по неизвестным причинам не смогло найти реального человека, совершавшего преступления".

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.

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Предъявлено окончательное обвинение фигуранту "болотного дела" Бученкову

13:22 13/10/2016 Фигуранту дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года Дмитрию Бученкову предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила в четверг РАПСИ его адвокат Светлана Сидоркина.
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