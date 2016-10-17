Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
17/10/2016 20:51
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд проверит законность ареста журналиста Сущенко по делу о шпионаже

Контекст
Теги: Шпионаж, Московский городской суд, Роман Сущенко, Москва, Россия
17:48 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 27 октября проверит законность ареста украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"Жалоба адвоката в защиту Сущенко на постановление суда о его аресте будет рассмотрена 27 октября в Мосгорсуде", — сказала собеседница агентства.

Ранее Лефортовский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сущенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), сроком до 30 ноября 2016 года.

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Укринформ" ранее подтвердил, что Сущенко трудится в этом агентстве корреспондентом с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции.

В агентстве утверждают, что Сущенко сейчас находится в отпуске и приехал в Москву по личным делам, где был задержан сразу по прибытию. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

Ситуацию держат на контроле и украинские власти. В МИД Украины сообщали, что занимаются вопросом допуска консулов к Сущенко.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд проверит законность ареста журналиста Сущенко по делу о шпионаже

17:48 17/10/2016 Мосгорсуд 27 октября проверит законность ареста украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бизнесмен Кехман задолжал Росбанку 229 млн руб - суд

18:44 17/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление ПАО "Росбанк" о включении задолженности перед ним в размере 229,7 миллиона рублей в реестр требований кредиторов Владимира Кехмана, возглавлявшему ранее ЗАО "Группа Джей Эф Си" (головная компании группы JFC), говорится в определении суда.

Гонщики на Gelandewagen приговорены к исправительным работам

13:39 17/10/2016 Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова к наказанию в виде 300 часов исправительных работ за нашумевшие гонки на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в суде.

Апелляция подтвердила взыскание с IKEA 507 млн руб в пользу бизнесмена Пономарева

10:30 17/10/2016 Смоленский областной суд подтвердил решение Краснинского районного суда о взыскании с ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» более 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера