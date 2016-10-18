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Бывший и.о. главы угрозыска Ромашкин просит суд восстановить его на службе

Сюжет: Дело Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой
Контекст
Теги: Таганский суд Москвы, МВД РФ, Москва, Россия
13:03 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Таганский суд Москвы принял в производство иск бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице, к УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве о восстановлении на работе и компенсации за вынужденный прогул в размере 55 тысяч рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.

В исковом заявлении Ромашкин сообщает, что служебная проверка в отношении него была проведена с нарушением статьи 52 Закона о службе в органах внутренних дел. "В ходе проверки не были установлены причины, характер и обстоятельства инкриминируемого дисциплинарного проступка, отсутствует заключение о виновности, принятию решения об увольнении не предшествовала объективная оценка действий, не учтены обстановка места происшествия и конкретные обстоятельства действий по пресечению преступлений и задержанию подозреваемых", — указывает истец. Таким образом, настаивает Ромашкин, уволен он был незаконно.

Заявитель в связи с этим просит суд отменить приказ УВД по ЦАО ГУ МВД России об увольнении, восстановить его на службе в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска, а также взыскать с ответчика 55 тысяч рублей за время вынужденного прогула.

Рассмотрение иска назначено на 11 ноября.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, заключив Ромашкина под стражу до 21 октября. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

После перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двух человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Ильдара Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) - именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

Вину, по словам адвоката обвиняемого Андрея Аверина, Ромашкин не признает и к следователю явился самостоятельно. "Уже в октябре 2015 года он не занимал какую-либо должность в ОВД. А в декабре к ресторану он приехал к своему приятелю Шакирову, с которым вместе раньше работали в ОВД "Хамовники"", — сказал РИА Новости адвокат.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.

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Бывший и.о. главы угрозыска Ромашкин просит суд восстановить его на службе

13:03 18/10/2016 Таганский суд Москвы принял в производство иск бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице, к УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве о восстановлении на работе и компенсации за вынужденный прогул в размере 55 тысяч рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.
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