"Ведомости" обжаловали решение суда по иску главы "Роснефти" Сечина

11:00 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Представитель "Ведомостей" обжаловал решение Останкинского суда Москвы по иску главы "Роснефти" Игоря Сечина, в соответствии с которым издание обязуется удалить спорную публикацию о строительстве особняка в Барвихе и разместить на официальном сайте соответствующее решение, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

"В суд поступила апелляционная жалоба представителя ответчика", - сказала собеседница агентства.

Поводом для обращения Сечина в суд стала публикация в газете "Ведомости" под заголовком "Сечин вьет гнездо в Барвихе". В данной статье говорится о том, что Сечин якобы приобрел земельный участок стоимостью в 60 миллионов долларов и площадью в 3 гектара возле барвихинского санатория на Рублевском шоссе. Автор статьи также отмечает, что соседние участки были приобретены его детьми.

Ответчик иск не признал и настаивал на том, что законодательство им никак не нарушено. Как ранее сообщал РАПСИ представитель издания, сторона ответчика не считает, что такой публикацией нарушила законодательство. Он также пояснил, что в исковых требованиях Сечин просит суд признать распространенные сведения недостоверными, так как считает это вмешательством в частную жизнь, а также опубликовать решение суда на сайте ответчика.

"Была статья, мерзкая статья, совершенно абсолютно бессмысленная, про дом в Барвихе. Есть к ней претензии юридического характера… Материальных претензий в иске нет, но требуется опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных — это и есть предмет иска", — сказал ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Ещё одним поводом для обращения Сечина в суд послужила публикация в "Новой газете": "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". Басманный суд также удовлетворил исковое заявление Сечина.