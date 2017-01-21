Мужчины, пытавшиеся пресечь границу с Карауловой, приговорены к реальным срокам

15:14 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мужчины, пытавшиеся пересечь сирийско-турецкую границу вместе со студенткой МГУ Варварой Карауловой (Александрой Ивановой), были приговорены к реальным срокам, об этом стало известно в ходе слушаний дела Карауловой в Московском окружном военном суде, передает корреспондент РАПСИ.

"Мужчины были задержаны спецслужбами турецкой республики 1 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу... Уроженцу Урос-Мартана Ахмаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима, а уроженцу Грозного Горсултаеву — 3 года в колонии-поселении", — огласил судья часть приговоров из материалов дела.

Караулова подтвердила, что один из мужчин ей знаком, так как давал показания по делу.

Девушка, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.