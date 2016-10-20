Суд в Москве арестовал сотрудника­ Росгвардии, подозрев­аемого в убийстве

16:03 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Перовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Ручкина, который был задержан накануне по подозрению в убийстве сослуживца из табельного оружия, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на два месяца, до 18 декабря.

На заседании Ручкин признался в содеянном, заявил о раскаянии и намерении помогать родственникам убитого, но мотивы своего поступка не пояснил. Также в материалах дела имеется явка с повинной.

По сообщению СМИ, инцидент произошел в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. Ручкин, находясь в оружейной комнате, где сотрудники разряжают и сдают оружие, произвёл выстрел из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца. После в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник вневедомственной охраны заряжает оружие, подходит к своему коллеге и выстреливает ему в голову. Впоследствии потерпевший скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".