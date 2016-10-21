Суд пересмотрит приговор экс-менеджерам Банка Москвы, похитившим 1 млрд руб

РАПСИ

16:04 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 25 октября пересмотрит приговор бывшим менеджерам "Банка Москвы" Константину Сальникову и Алле Авериной, в соответствии с которым они приговорены к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно за хищение более 1 миллиарда рублей у кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 25 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Сальникову и Авериной", — сказала собеседница агентства.

Ранее Мещанский суд Москвы признал их виновными в инкриминируемом деянии и согласился с доводами следствия о том, что подсудимые участвовали в реализации преступной схемы по хищению денежных средств. Как следует из приговора, цели их преступной деятельности носили сугубо корыстный характер и были связаны с личной заинтересованностью подсудимых в личном обогащении.

Прокурор же в ходе прений сторон просил назначить Сальникову и Авериной наказание в виде лишения свободы сроком на 7 и 6 лет соответственно. В качестве дополнительного наказания гособвинитель попросил оштрафовать Сальникова на 500 тысяч рублей, а Аверину — на 400 тысяч рублей.

Следствие считает подсудимых пособниками экс-президента банка Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина, которым эти же обвинения предъявлены заочно. Сальников ранее занимал в "Банке Москвы" должность старшего трейдера дирекции валютных операций, а Аверина — должность начальника управления сопровождения банковских операций.

Дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено в 2011 году. По данным МВД, Бородин в 2008 году создал ОПГ из руководителей и сотрудников банка, в течение двух лет они похищали вверенные им деньги, заключая фиктивные договоры о покупке и продаже валюты, получая разницу между курсами.

