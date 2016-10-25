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Суд в Москве продлил арест главе ОСБ УВД, обвиняемому во взятке

Контекст
Теги: Мещанский суд Москвы, Москва, Россия
19:47 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Мещанский районный суд Москвы продлил на один месяц срок заключения под стражу главе отдела собственной безопасности управления внутренних дел по ЦАО Москвы Андрею Красноперову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере от предпринимателя в Подмосковье, сообщил РАПСИ адвокат Рубен Маркарьян.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении его брата, Александра Красноперова, предполагаемого посредника.

По данным следствия, Красноперовы получили от предпринимателя Павла Хорошавина 2 миллиона рублей.

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Суд в Москве продлил арест главе ОСБ УВД, обвиняемому во взятке

19:47 24/10/2016 Мещанский районный суд Москвы продлил на один месяц срок заключения под стражу главе отдела собственной безопасности управления внутренних дел по ЦАО Москвы Андрею Красноперову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере от предпринимателя в Подмосковье, сообщил РАПСИ адвокат Рубен Маркарьян.
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