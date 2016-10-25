Суд в Москве продлил арест главе ОСБ УВД, обвиняемому во взятке
Контекст
РАПСИ
19:47 24/10/2016
МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Мещанский районный суд Москвы продлил на один месяц срок заключения под стражу главе отдела собственной безопасности управления внутренних дел по ЦАО Москвы Андрею Красноперову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере от предпринимателя в Подмосковье, сообщил РАПСИ адвокат Рубен Маркарьян.
Ранее аналогичное решение суд принял в отношении его брата, Александра Красноперова, предполагаемого посредника.
По данным следствия, Красноперовы получили от предпринимателя Павла Хорошавина 2 миллиона рублей.