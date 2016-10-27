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Признано законным заключение под стражу журналиста Сущенко по делу о шпионаже

Контекст
Теги: Шпионаж, Московский городской суд, Роман Сущенко, Москва, Россия
13:00 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, заседание проходило в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "секретно".

Ранее Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сущенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), сроком до 30 ноября 2016 года.

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Укринформ" ранее подтвердил, что Сущенко трудится в этом агентстве корреспондентом с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции.

В агентстве утверждают, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и приехал в Москву по личным делам, где был задержан сразу по прибытии. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

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Признано законным заключение под стражу журналиста Сущенко по делу о шпионаже

13:00 27/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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