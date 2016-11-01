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Срок следствия по делу националиста Демушкина продлен до 23 декабря

Контекст
Теги: Экстремизм, Московский городской суд, Дмитрий Демушкин, Москва, Россия
15:12 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Срок следствия по уголовному делу в отношении националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, продлен до 23 декабря 2016 года, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского городского суда Москвы.

Во вторник суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты обвиняемого на заключение его под домашний арест сроком до 21 декабря 2016 года.

Как сообщил РАПСИ сам Демушкин, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.

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Срок следствия по делу националиста Демушкина продлен до 23 декабря

15:12 01/11/2016 Срок следствия по уголовному делу в отношении националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, продлен до 23 декабря 2016 года, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского городского суда Москвы.
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