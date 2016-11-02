Оправданный фигурант дела гонок на Gelandewagen арестован на 5 суток

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19:53 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Мировой судья судебного участка 375 района Арбат назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток участнику резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахобу Маджидову, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

"Суд постановил Маджидова Абдувахоба признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", — рассказала собеседница агентства.

Ранее исполняющий обязанности начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Москве Юрий Титов сообщал, что на улице Новый Арбат сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки "Опель", водитель которого грубо нарушал ПДД, двигаясь по разделительной полосе.

Гагаринский суд Москвы 17 октября огласил приговор по делу, в соответствии с которым сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслан Шамсуаров осужден на 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор обжалован.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.