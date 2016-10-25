ГП РФ будет добиваться более жесткого приговора для "гонщиков" на Gelandewagen

РАПСИ

14:08 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Генпрокуратура (ГП) РФ намерена добиваться более жесткого обвинительного приговора для сына вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслана Шамсуарова и других фигурантов по делу о нашумевших гонках на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в пресс-службе надзорного ведомства.

"В настоящее время прокурорские работники внимательно изучили содержание приговора и повторно убедились в несоответствии выводов суда имевшим место событиям. Детально проработанный документ – представление об отмене приговора и необходимости повторного рассмотрения данного уголовного дела будет направлен в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в ближайшие дни. По мнению прокуратуры, Руслан Шамсуаров, Абдувахоп Маджидов и Виктор Усков должны быть осуждены не только по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), но и по статье 318 УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что "исправление" фигурантов дела невозможно без наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Кроме того, из сообщения следует, что органы предварительного следствия по поручению прокуратуры города Москвы в настоящее время внимательно изучают информацию, "распространенную в социальных сетях участницей "гонок на Гелендвагене" о якобы имевшей место личной корыстной заинтересованности неких лиц, предлагавших помочь "гонщикам" избежать уголовной ответственности".

Гагаринский суд Москвы неделю назад огласил приговор по делу, в соответствии с которым Шамсуаров осужден на 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Ранее прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.