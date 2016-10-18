Суд прокомментировал решение по делу о гонках на Gelandewagen

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20:14 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Гагаринский суд Москвы прокомментировал решение по делу о нашумевших гонках на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе Мосгорсуда.

"Из обвинительного заключения следовало, что Абдувахоб Маджиров, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков, безосновательно испытывая неприязнь к деятельности дорожно-патрульной службы органов внутренних дел, вступили в преступный сговор, направленный на публичное оскорбление представителей власти и совершение угрозы применения насилия в отношении представителей власти. При этом соучастники распределили преступные роли между собой", - сказала пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Скворцова.

По словам представителя суда, на Абдувахоба Маджидова, одного из фигурантов дела, в соответствии с преступной договоренностью возлагалось управление автомобилем, принадлежащим Руслану Шамсуарову. Под руководством и под действием советов Шамсуарова и Ускова он грубо нарушал Правила дорожного движения перед сотрудниками ДПС, умышленно создавал аварийные ситуации с другими участниками движения, пешеходами и сотрудниками ДПС.

"Таким образом, Маджидову конкретные действия, образующие состав преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) органами следствия не были вменены. В связи с чем, суд пришел к выводу об оправдании Маджидова в совершении данного преступления", - пояснила Скворцова.

В понедельник суд приговорил Шамсуарова к наказанию в виде 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Ранее прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Один из фигурантов дела Виктор Усков уже был условно судим за кражу кабеля.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.