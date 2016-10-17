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Гособвинение обжалует приговор фигуранту дела о гонках на Gelandewagen

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, МВД РФ, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
15:00 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Гособвинение намерено обжаловать приговор сыну вице-президнта "Лукойла" Руслану Шамсуарову по делу о нашумевших гонках на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в Гагаринском суде Москвы.

В понедельник суд приговорил Шамсуарова к наказанию в виде 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Ранее прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Один из фигурантов дела Виктор Усков уже был условно судим за кражу кабеля.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Гособвинение обжалует приговор фигуранту дела о гонках на Gelandewagen

15:00 17/10/2016 Гособвинение намерено обжаловать приговор сыну вице-президнта "Лукойла" Руслану Шамсуарову по делу о нашумевших гонках на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в Гагаринском суде Москвы.
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