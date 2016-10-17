Суд по делу о гонках­ на Gelandewagen выносит обвинительный приговор

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11:32 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Гагаринский суд Москвы признал фигурантов уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG виновными в оскорблении представителя власти, сообщили РАПСИ в суде.

На скамье подсудимых — Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В ходе прений прокурор попросил суд назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фигурант дела Усков ранее уже был условно судим за кражу кабеля.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.