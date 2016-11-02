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Суд продлил арест сотрудников ФСБ по делу о взятке от турецкой компании

Контекст
Теги: Коррупция, Мошенничество, Московский гарнизонный военный суд, Влад Новиков, Москва, Россия
18:12 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский гарнизонный военный суд продлил до 6 декабря арест двух сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова и Карена Краюхина — фигурантов дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщил в среду РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемых.

Как ранее рассказал РАПСИ военный прокурор, вскоре следственными органами будет решён вопрос о привлечении юриста строительной компании Валерьяна Кочергина, проходящим в настоящее время потерпевшим по данному делу, к уголовной ответственности в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ.

Бывший сотрудник ФСБ Новиков и действующий сотрудник ведомства Краюхин подозреваются в совершении мошенничества в крупном размере в отношении иностранного юридического лица.

По данным следствия, в компании Esta Construction обнаружили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что за работу строителей-нелегалов компанию оштрафовали на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы, чтобы не платить штраф, обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.

Согласно официальному сайту компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Компания специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.

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Суд продлил арест сотрудников ФСБ по делу о взятке от турецкой компании

18:12 02/11/2016 Московский гарнизонный военный суд продлил до 6 декабря арест двух сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова и Карена Краюхина — фигурантов дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщил в среду РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.
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