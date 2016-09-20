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Защита экс-сотрудника ФСБ сама расследует дело о взятке от Esta Construction

Контекст
Теги: Мошенничество, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Москва, Россия
14:08 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова — фигуранта дела о получении 5 миллионов от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами — проводит свое расследование по делу, сообщил РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.

"Я лично провожу адвокатское расследование по делу и намерен подать заявление в следственные органы с просьбой оценить действия Esta Construction", — сказал собеседник агентства. По его словам, вышеупомянутая фирма работала на объектах Сочи, а также имела связи с некоторыми стратегическими военными объектами нашей страны. Он отметил, что у защиты есть все основания полагать, что компания системно нарушает законы Российской Федерации, в связи с чем к ним должно быть намного больше вопросов, чем к его подзащитному. Кроме того, компания также будет проверена на нарушение миграционного законодательства.

Как сообщалось ранее, бывший сотрудник ФСБ Новиков и действующий сотрудник ведомства Карен Краюхин подозреваются в совершении мошенничества в крупном размере в отношении иностранного юридического лица. Решением Московского гарнизонного военного суда оба фигуранта дела заключены под стражу на срок до 6 ноября этого года. Постановление о заключении под стражу Новикова было обжаловано.

По данным следствия, в компании Esta Construction обнаружили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что за работу строителей-нелегалов компанию оштрафовали на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы, чтобы не платить штраф, обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.

Согласно официальному сайту компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Компания специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.

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Защита экс-сотрудника ФСБ сама расследует дело о взятке от Esta Construction

14:08 20/09/2016 Защита бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова — фигуранта дела о получении 5 миллионов от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами — проводит свое расследование по делу, сообщил РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.
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