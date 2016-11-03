Арестован обвиняемый во взяточничестве замглавы УИИ ФСИН Москвы

Africa Studio

17:05 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Хамовнический суд Москвы до 2 января 2017 года заключил под стражу заместителя главы уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Романа Клименко, обвиняемого в получении взятки, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Защита возражала против удовлетворения письменной просьбы следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста. Адвокат заявлял о необоснованности опасений относительно возможного вмешательства Клименко в ход производства по делу, на которые ссылались на заседании следователь и прокурор. Также внимание суда было обращено на наличие у подзащитного трех малолетних детей.

Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении начальника федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Сотрудникам учреждения ФСИН было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в преступный сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по городу Москве, за помощь в повышении в должности и покровительство по службе. Должностные лица были задержаны 1 ноября при получении денежных средств в служебном помещении, расположенном на улице Селезневская в Москве.