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Административный арест фигуранта дела о гонках на Gelandewagen признан законным

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
19:27 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Пресненский суд Москвы признал законным административный арест сроком на десять суток участника резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахоба Маджидова, сообщила в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Маджидова и оставил без изменений решение мирового судьи судебного участка 417 района Арбат об его административном аресте.

Ранее суд признал Маджидова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КОАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. В тот же день мировой судья судебного участка 375 района Арбат арестовал его на пять суток за аналогичное правонарушение.

Маджидов был задержан за грубое нарушение ПДД.

Гагаринский суд Москвы 17 октября огласил приговор по делу, в соответствии с которым сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслан Шамсуаров осужден на 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор обжалован.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Административный арест фигуранта дела о гонках на Gelandewagen признан законным

19:27 03/11/2016 Пресненский суд Москвы признал законным административный арест сроком на десять суток участника резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахоба Маджидова, сообщила в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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