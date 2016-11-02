Фигурант дела о гонках на Gelandewagen арестован ещё на 10 суток

21:17 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Мировой судья судебного участка 417 назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток участнику резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахобу Маджидову, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

"Суд признал Абдувахоба виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КОАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства.

Часом ранее мировой судья судебного участка 375 района Арбат арестовал Абдувахоба на пять суток за аналогичное правонарушение.

Абдувахоб был задержан во вторник за грубое нарушение ПДД.

Гагаринский суд Москвы 17 октября огласил приговор по делу, в соответствии с которым сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслан Шамсуаров осужден на 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор обжалован.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

