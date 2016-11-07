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Суд оправдал участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Москва, Россия
16:44 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы признал участницу нашумевших "гонок" на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла", Мару Багдасарян невиновной в неуплате штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщили РАПСИ в суде.

Таким образом, суд признал Багдасарян невиновной по статье 20.25 (Неуплата административного штрафа в установленный срок) КоАП. Данное решение связано с технической ошибкой: протокол о нарушении был выписан на имя другого человека.

Как известно, в суд поступил 51 материал о неуплате штрафов в отношении девушки. В настоящее время решение вынесено только по одному из них.

Багдасарян была задержана сотрудниками полиции 6 ноября на Ленинском проспекте за нарушение правил парковки автомобиля. Однако в ходе проверки документов было обнаружено, что за ней числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

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Суд оправдал участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

16:44 07/11/2016 Мировой судебный участок Савеловского района Москвы признал участницу нашумевших "гонок" на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла", Мару Багдасарян невиновной в неуплате штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщили РАПСИ в суде.
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