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"Уличная гонщица" Мара Багдасарян получила 155 часов обязательных работ

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Теги: Транспорт, Москва, Россия
19:02 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде обязательных работ общей продолжительностью 155 часов за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Сегодня суд рассмотрел пять административных дел и признал Багдасарян виновной в нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок». По итогам рассмотрения трех дел девушке было назначено по 25 часов обязательных работ за каждое правонарушение, еще по двум материалам наказание составило 40 часов работ за один эпизод», - пояснил собеседник агентства.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

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"Уличная гонщица" Мара Багдасарян получила 155 часов обязательных работ

19:02 08/11/2016 Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде обязательных работ общей продолжительностью 155 часов за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
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