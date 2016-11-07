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Участница гонок на Gelandewagen получила 10 суток ареста за неуплату штрафов

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Теги: Москва, Россия
20:42 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде 10 суток ареста и 75 часов обязательных работ за неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Суд признал ее виновной в неоднократном (всего было рассмотрено 4 дела) нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок».

«Мировым судьей судебного участка 352, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка 353, Багдасарян назначено наказание в виде 40 и 35 часов обязательных работ. По итогам рассмотрения ещё одного дела судьей было назначено Багдасарян наказание в виде 10 суток ареста», - уточнили в суде.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

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Участница гонок на Gelandewagen получила 10 суток ареста за неуплату штрафов

20:42 07/11/2016 Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде 10 суток ареста и 75 часов обязательных работ за неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
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