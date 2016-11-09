Суд в Москве вынес приговор банде лже-экстрасенсов за мошенничество

flickr.com/ Angie Armstrong

20:02 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Люблинский суд Москвы признал десятерых участников организованной преступной группы лже-экстрасенсов виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил семерых злоумышленников к реальным срокам лишения свободы, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Как уточняет ведомство, суд назначил Сергею Гилядову наказание в виде 6 лет лишения свободы, Вере Алтышевой – 5 лет, Карине Карасовой – 4 года, Никите Пилипчуку – 3 года, Жанату Султанову – 2 года и 10 месяцев, Богдану Демчуку – 2 года и 6 месяцев, Ольге Красковой – 1 год лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд счел возможным назначить Анне Рейхерт, Алексею Ли и Людмиле Хитровой по 3 года лишения свободы условно с назначением испытательного срока.

Как было установлено следствием и судом, с мая 2014 года по октябрь 2015 года организованная преступная группа, состоящая из жителей разных регионов России, а также граждан Республик Беларусь, Молдова и Украина, действовала под вывеской «Международного института парапсихологии и целительства».

Надзорное ведомство отмечает, что злоумышленники представлялись ясновидящими и экстрасенсами и обманным путем завладевали денежными средствами доверчивых граждан, убеждая их решить все жизненные проблемы путем проведения дистанционных сеансов и приобретения «магических» амулетов. Кроме того, сообщники организовали показ рекламы своих «услуг» на кабельных телеканалах, а также задействовали в своей работе колл-центр. Принимающие звонки от граждан операторы представлялись «практикующими экстрасенсами», «целителями» и «ясновидящими» и убеждали людей в наличии у них серьезных проблем со здоровьем, бытовых неурядиц, разрешить которые возможно лишь прибегнув к помощи «Международного института парапсихологии и целительства». Используя психологические приемы, сообщники запугивали обратившихся, обещая им скорое наступление негативных последствий в случае отказа от экстрасенсорной помощи, в том числе «предвидя» их скорую смерть.

Генпрокуратура заявляет о 38 пострадавших, которым лже-экстрасенсы причинили ущерб в размере свыше 12 миллионов рублей.