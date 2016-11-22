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Имам, обвиняемый в оправдании терроризма, останется под домашним арестом

Контекст
Теги: Терроризм, Хизб ут-Тахрир аль Ислами, Московский городской суд, Москва, Россия
15:58 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока домашнего ареста в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Бутырского суда Москвы, согласно которому Велитов останется под домашним арестом до 27 декабря 2016 года.

Велитов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, находясь в должности председателя Совета и одновременно являясь имамом религиозной организации "Ярдям", во время проведения молитв в одной из мечетей Москвы публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Указанная организация признана решением Верховного Суда РФ террористической и запрещенной на территории России.

Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности, утверждает следствие.

По мнению защиты имама, в действительности со стороны обвиняемого имело место предусмотренное канонами ислама проведение религиозного обряда в отношении усопшего мусульманина (расстрелянного неизвестными лицами).

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Имам, обвиняемый в оправдании терроризма, останется под домашним арестом

15:58 22/11/2016 Московский городской суд признал законным продление срока домашнего ареста в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
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