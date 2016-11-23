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Суд 13 декабря продолжит слушания по делу о незаконном референдуме

Контекст
Теги: Тверской суд Москвы, Москва, Россия
18:35 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Тверской суд Москвы 13 декабря продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении журналиста РБК Александра Соколова, а также гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

В среду суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела.

Как ранее рассказал РАПСИ Мухин, суть обвинительного заключения размыта и не понятна. "Нас обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. В обвинительном заключении нет ни малейшего упоминания о законе о референдуме, так как ни одного пункта этого закона мы не нарушили", — сказал он. Как пояснил РАПСИ обвиняемый, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР ЗОВ), которая, по мнению следствия, продолжила деятельность запрещённой организации "Армия воли народа" (АВН). "Однако Межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" (МОД ЗОВ) было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало ещё в 2010 году", — заключил Мухин.

Соколову, Парфенову и Барабашу вменяется в вину продолжение деятельности запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял публицист Мухин. После запрета АВН была создана инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", которая объявила своей целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

По мнению Следственного комитета, инициативная группа "За ответственную власть" фактически продолжила деятельность запрещенной АВН, а истинной целью Мухина и его сторонников было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путем", в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.

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Суд 13 декабря продолжит слушания по делу о незаконном референдуме

18:35 23/11/2016 Тверской суд Москвы 13 декабря продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении журналиста РБК Александра Соколова, а также гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда
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