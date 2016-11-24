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Суд оставил экс-полковника МВД Захарченко под стражей

Сюжет: Уголовное дело врио главы управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко
Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Коррупция, ГУЭБиПК, Московский городской суд, Дмитрий Захарченко, Москва, Россия
11:19 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ  в пресс-службе суда. 

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Захарченко на постановление Пресненского суда Москвы, в соответствии с которым ему продлена ранее избранная мера пресечения до 8 марта. Защита просила отменить решение суда первой инстанции и избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. 

Захарченко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 Уголовного кодекса РФ). Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он отрицает.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.

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Суд оставил экс-полковника МВД Захарченко под стражей

11:19 24/11/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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