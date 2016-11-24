Суд оставил экс-полковника МВД Захарченко под стражей

пресс-служба Мосгорсуда

11:19 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Захарченко на постановление Пресненского суда Москвы, в соответствии с которым ему продлена ранее избранная мера пресечения до 8 марта. Защита просила отменить решение суда первой инстанции и избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Захарченко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 Уголовного кодекса РФ). Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он отрицает.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.