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Суд в Москве приступит к слушаниям дела бизнесмена Полонского

Сюжет: Дело Сергея Полонского
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Фотолента: Продление ареста Сергею Полонскому
Теги: Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
09:33 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Пресненский суд Москвы в понедельник  приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера".

Как ожидается, прокурор на заседании огласит обвинительное заключение, после чего Полонский озвучит суду свою позицию.

Ранее Пресненским судом Москвы Полонскому был продлен срок содержания под стражей до 27 апреля 2017 года.

В числе обвиняемых по делу проходят также руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

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Суд в Москве приступит к слушаниям дела бизнесмена Полонского

09:33 28/11/2016 Пресненский суд Москвы в понедельник приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера".
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