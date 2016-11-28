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Обжалован арест генерала ФСО Лопырева

Контекст
Теги: Коррупция, 94-ый гарнизонный военный суд, Федеральная служба охраны (ФСО), Геннадий Лопырев, Москва, Россия
12:17 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Защита руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, обжаловала избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РАПСИ адвокат Руслан Закалюжный. 

Соответствующее ходатайство было удовлетворено 94-ым гарнизонным военным судом. 

"Мы подали жалобу, в которой просим с учетом мнения следственных органов избрать в отношении Лопырева меру пресечения в виде домашнего ареста", - уточнил Закалюжный. 

По сообщению официального представителя Следственного комитета России, генералу ФСО предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый получал денежные средства от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Лопырев отрицает свою вину в инкриминируемом ему деянии.

Как сообщал центр по связям с прессой и общественностью ФСО, Лопырев был задержан после проведения ведомством внутренней проверки в отношении сотрудников, проходящих службу на Северном Кавказе. Он заключен под стражу до 23 января 2017 года.

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Обжалован арест генерала ФСО Лопырева

12:17 28/11/2016 Защита руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, обжаловала избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РАПСИ адвокат Руслан Закалюжный.
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