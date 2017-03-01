Суд продлил до 6 марта срок ареста фигуранту "болотного дела" Бученкову

Людмила Кленько, РАПСИ

16:11 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд продлил до 6 марта 2017 года срок содержания под стражей в отношении фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года Дмитрия Бученкова, сообщила РАПСИ его адвокат Светлана Сидоркина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. С учетом сегодняшнего продления Бученков пробудет под арестом в СИЗО более одного года.

Срок следствия по уголовному делу продлен до 10 мая 2017 года.

Бученков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Как сообщалось ранее, Бученков отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях и утверждает, что во время шествия на Болотной площади 6 мая 2012 года его не было в городе.

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.