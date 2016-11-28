Суд отказал девелоперу Полонскому в отводе судьи

пресс-служба Московского городского суда

17:11 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Хамовнический суд Москвы отказал бывшему владельцу и руководителю девелоперской компании "Миракс Групп" Сергею Полонскому обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, в удовлетворении об отводе председательствующего судьи и прокурора, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Считаю что присутствующий в зале заседания государственный обвинитель подлежит отводу, так как не отвечает требованиям профессионализма и этичности", — заявил подсудимый после объявления участников первого судебного заседания по существу. Кроме того, Полонский заявил отвод судье за нарушение принципов беспристрастности и равенства сторон.

Согласно доводам подсудимого, ранее государственный обвинитель намеренно вводил суд в заблуждение относительно размеров привлеченных и вложенных "Миракс Групп" денежных средств в строительство корпусов в жилом комплексе "Кутузовская миля".

Также Полонский заявил, что ранее прокурор намеревался добиться предъявления фигурантам дела обвинения в создании преступного сообщества в ответ на ходатайство адвокатов о возврате дела на доследование.

"В следующий раз я расскажу о том, как сотрудники президентской администрации получали квартиры в жилых комплексах от "Миракс Групп", — анонсировал подсудимый громкие разоблачения для присутствующих в зале журналистов, добавив, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев содержится под домашним арестом в квартире, построенной его компанией.

"Таких "мошенников" как я еще человек 50 и наша страна зажила бы совсем по-другому", — высказался Полонский, отвергая все обвинения в мошенничестве в свой адрес, и настаивая на том, что всегда был честным предпринимателем и профессионалом.

В числе обвиняемых по делу проходят также руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Ранее Пресненским судом Москвы Полонскому был продлен срок содержания под стражей до 27 апреля 2017 года.