Рейтинг@Mail.ru
 
28/11/2016 17:13
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд отказал девелоперу Полонскому в отводе судьи

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Мошенничество, Хамовнический суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
17:11 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Хамовнический суд Москвы отказал бывшему владельцу и руководителю девелоперской компании "Миракс Групп" Сергею Полонскому обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, в удовлетворении об отводе председательствующего судьи и прокурора, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Считаю что присутствующий в зале заседания государственный обвинитель подлежит отводу, так как не отвечает требованиям профессионализма и этичности", — заявил подсудимый после объявления участников первого судебного заседания по существу. Кроме того, Полонский заявил отвод судье за нарушение принципов беспристрастности и равенства сторон.

Согласно доводам подсудимого, ранее государственный обвинитель намеренно вводил суд в заблуждение относительно размеров привлеченных и вложенных "Миракс Групп" денежных средств в строительство корпусов в жилом комплексе "Кутузовская миля".

Также Полонский заявил, что ранее прокурор намеревался добиться предъявления фигурантам дела обвинения в создании преступного сообщества в ответ на ходатайство адвокатов о возврате дела на доследование.

"В следующий раз я расскажу о том, как сотрудники президентской администрации получали квартиры в жилых комплексах от "Миракс Групп", — анонсировал подсудимый громкие разоблачения для присутствующих в зале журналистов, добавив, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев содержится под домашним арестом в квартире, построенной его компанией.

"Таких "мошенников" как я еще человек 50 и наша страна зажила бы совсем по-другому", — высказался Полонский, отвергая все обвинения в мошенничестве в свой адрес, и настаивая на том, что всегда был честным предпринимателем и профессионалом.

В числе обвиняемых по делу проходят также руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Ранее Пресненским судом Москвы Полонскому был продлен срок содержания под стражей до 27 апреля 2017 года.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд отказал девелоперу Полонскому в отводе судьи

17:11 28/11/2016 Хамовнический суд Москвы отказал бывшему владельцу и руководителю девелоперской компании "Миракс Групп" Сергею Полонскому обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, в удовлетворении об отводе председательствующего судьи и прокурора, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд по иску телекомпании "Пятница" взыскал долг за проект "Битва ресторанов"

16:55 28/11/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Телекомпания Пятница» о взыскании с индивидуального предпринимателя Никиты Козлова около 13 миллионов рублей долга по договорам на производство телефильма «Олигарх - ТВ» и проекта «Битва ресторанов», говорится в решении суда.

Компания Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС РФ

15:25 28/11/2016 Компании Google Ireland Limited и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, говорится в материалах суда.

Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене

14:23 28/11/2016 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в понедельник Виктора Януковича в государственной измене, заявив, что он причастен к нарушению территориальной целостности страны.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера