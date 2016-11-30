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Суд оставил без изменений решение по иску главы "Роснефти" к "Новой Газете"

Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Новая газета, Московский городской суд, Игорь Сечин, Москва, Россия
16:26 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу представителей "Новой Газеты" на решение суда первой инстанции о признании недействительными сведений и выводов о возможной связи главы Роснефти Игоря Сечина с дорогой яхтой, содержащихся в статье "Секрет принцессы Ольги", передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд признал законным решение Басманного суда Москвы от 10 октября 2016 года.

Как сообщалось ранее, Басманный суд удовлетворил исковые требования Сечина о защите чести и достоинства, заявленные к "Новой Газете" и журналисту Роману Анину (автору расследования) из-за публикации о яхте "Святая Принцесса Ольга". Стороны по делу отказались урегулировать возникший спор путем заключения мирового соглашения.

По мнению истца, публикациями в печатном издании и на двух интернет-ресурсах ответчиком распространялись не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения в скрытой форме. Представители Сечина утверждали, что распространяемая "Новой газетой" информация о связи главы "Роснефти" и его жены с роскошной яхтой (в том числе возможное нахождение судна в собственности одного из супругов), заявления о том, что руководитель компании скрывает имущество своей семьи от декларирования и живет не по доходам порочат честь, достоинство, деловую репутацию и доброе имя истца.

В начале сентября Басманный суд Москвы вернул аналогичный иск Ольги Сечиной к "Новой газете" из-за не устраненных в полном объёме недостатков.

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Суд оставил без изменений решение по иску главы "Роснефти" к "Новой Газете"

16:26 30/11/2016 Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу представителей "Новой Газеты" на решение суда первой инстанции о признании недействительными сведений и выводов о возможной связи главы Роснефти Игоря Сечина с дорогой яхтой, содержащихся в статье "Секрет принцессы Ольги", передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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