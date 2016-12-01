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Еще один фигурант дела о хищениях в корпорации "МиГ" заключен под стражу

Контекст
Теги: Хищения, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
19:08 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы постановил избрать в отношении бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Решением суда Золин заключен под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 января", — сказала собеседница агентства.

В рамках данного уголовного дела уже были заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" РСК "МиГ" — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров, замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, исполнительный директор "Роскосмоса" по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов, а бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев объявлен в международный розыск. Из сообщений СМИ следует, что последний фигурант дела — генеральный директор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков — скрылся от следствия.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007–2009 годах через ряд подконтрольных им фирм незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", оцененную не менее чем в 200 миллионов рублей.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

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Еще один фигурант дела о хищениях в корпорации "МиГ" заключен под стражу

19:08 01/12/2016 Басманный суд Москвы постановил избрать в отношении бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева
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