Суд оставил без изменений приговор лидерам профсоюза пилотов "Шереметьево"

16:47 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд оставил без изменений приговор руководителям Шереметьевского профсоюза пилотов за вымогательство взятки, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения представление прокурора и апелляционные жалобы осуждённых на приговор суда первой инстанции.

Ранее Мещанский суд Москвы признал исполнительного директора профсоюза Алексея Шляпникова, вице-президента организации Валерия Пимошенко и бывшего командира Сергея Кнышова виновными в мошенничестве и назначил им такие сроки заключения, которые они уже отбыли под стражей в период предварительного следствия и судебного разбирательства.

По версии обвинения, Шляпников и Пимошенко вымогали взятку у летного директора "Аэрофлота" за благополучное решение вопроса о перерасчете зарплат летчиков и прекращение акции протеста пилотов, а также угрожали распространением в СМИ компрометирующих сведений о деятельности авиакомпании.

МВД сообщало, что профсоюзные лидеры были пойманы с поличным при получении 10 миллионов рублей, после чего, по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Кнышов. Все фигуранты не признают вину, они и их адвокаты считают, что дело является следствием давнего конфликта между авиакомпанией и профсоюзными лидерами.

