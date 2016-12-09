"Бог Кузя" останется под арестом до 11 марта

РАПСИ, Людмила Кленько

14:30 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский городской суд до 11 марта 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении предполагаемого лидера религиозной секты Андрея Попова, также известного как "бог Кузя", обвиняемого в мошенничестве и руководстве деструктивным религиозным объединением, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Кроме того, в соответствии с решением Мосгорсуда, на этот же срок был продлен арест двум другим фигурантам уголовного дела — работавшей до задержания советником гендиректора Центра международной торговли Москвы Надежде Розановой и пенсионерке Галине Маркевич.

Как сообщалось ранее, расследование данного уголовного дела завершено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, насчитывающего 74 тома.

По версии следствия, Попов, Розанова и Маркевич являются одними из основных участников преступной группы, занимавшейся мошенничеством в особо крупном размере и созданием (руководством) религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью.

Следствие заявляет об особой сложности возбужденного 11 марта 2015 года уголовного дела, при расследовании которого было проведено более 20 экспертиз. Пресс-служба МВД России отмечает, что в настоящее время в деле 6 обвиняемых и большое число потерпевших в результате противоправной деятельности, осуществлявшейся преступным сообществом в период с 2007 по 2015 год. По данным ведомства, в ходе расследования дела в семи московских квартирах были проведены обыски, в ходе которых изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов США, а также специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях.