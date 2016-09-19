Завершено расследование уголовного дела в отношении "бога Кузи"

Пресс-служба Мосгорсуда/Людмила Кленько

18:12 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого лидера религиозной секты Андрея Попова, также известного как "бог Кузя", обвиняемого в мошенничестве и руководстве деструктивным религиозным объединением, и двух его подельников, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует себя "богом Кузей", в создании, руководстве и участии в разветвленной, деструктивной секте", - говорится в сообщении.

Решением Мосгорсуда срок содержания под стражей Попова был продлен до 11 декабря этого года. Кроме того, на этот же срок был продлен арест двум другим фигурантам уголовного дела - работавшей до задержания советником гендиректора Центра международной торговли Москвы Надежде Розановой и пенсионерке Галине Маркевич.

Проведение следственных действий завершено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, насчитывающего 74 тома.

Как следует из материалов следствия, Попов, Розанова и Маркевич являются одними из основных участников преступной группы, занимавшейся мошенничеством в особо крупном размере и созданием (руководством) религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью.

Следствие заявляет об особой сложности возбужденного 11 марта 2015 года уголовного дела, при расследовании которого было проведено более 20 экспертиз. Отмечается, что в настоящее время в деле 6 обвиняемых и большое число потерпевших в результате противоправной деятельности, осуществлявшейся преступным сообществом в период с 2007 по 2015 год. Пресс-служба МВД также отмечает, что в ходе расследования дела в семи московских квартирах были проведены обыски, в ходе которых изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов США, а также специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях.

"Кроме того, изъяты персональные компьютеры и тетради, содержащие так называемые "бухгалтерские записи", свидетельствующие о противоправной деятельности членов секты по завладению денежными средствами граждан", - отмечают в ведомстве.