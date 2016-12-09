Суд закрыл рассмотрение продления срока ареста фигуранта "дела реставраторов"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

12:53 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы в пятницу в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении главы ФГУП "Центр реставрации" Олега Иванова, фигуранта "дела реставраторов", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как рассказал РАПСИ адвокат обвиняемого Александр Зобов, Иванов частично признал вину.

Также в пятницу судом будет рассмотрен вопрос о продлении ареста ещё одного фигуранта дела - главы компании "БалтСтрой" Дмитрия Сергеева.

В сентябре суд также в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении ещё двух фигурантов дела - руководителя проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимира Сванбека и главы ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Бориса Цагараева. По решению суда они останутся под стражей до 21 декабря 2016 года.

В рамках "дела реставраторов" были заключены под стражу и находятся в СИЗО "Лефортово" замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.