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Предполагаемый провокатор ГУЭБиПК МВД помещен под домашний арест

Контекст
Теги: Превышение должностных полномочий, Мошенничество, ГУЭБиПК, МВД РФ, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
15:27 10/12/2016

МОСКВА, 10 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Алферова, ранее задержанного по делу о превышении полномочий сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, передает в субботу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия о домашнем аресте Алферова на срок до 21 января 2017 года.

Согласно оглашенным на заседании материалам, безработный мужчина подозревается в пособничестве в совершении преступления предусмотренного частью 3 пунктом "в" статьи 286 УК РФ превышение должностных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия. При этом, Алферов уже успел дать признательные показания в ходе допроса.

Изначально уголовное дело было возбуждено 21 ноября в отношении сотрудника управления "Б" ГУЭБиПК МВД РФ Сергея Абрамова и других неустановленных сотрудников. После проведенных в ведомстве обысков были задержаны Алферов и Абрамов.

Указанное дело связано с отмененным приговором в отношении бывшего концертного директора группы "Земляне" Сергея Черенкова и Сергея Похилюка, ранее осужденных Пресненским судом за попытку "продать" места в Единой России.

Как следует из материалов дела, Абрамов и неустановленные оперативники ГУЭБиПК МВД при пособничестве Алферова 30 сентября 2013 года и в ходе оперативного эксперимента в ресторане на Новом Арбате спровоцировали Черенкова и Похилюка на мошенничество. Представившийся представителем компании "Киви" Алферов передал денежные средства в размере 5 миллионов рублей для получения места в Совете партии Единая Россия. После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По сообщениям ряда изданий, Черенков и Похилюк являются потерпевшими по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД.

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Предполагаемый провокатор ГУЭБиПК МВД помещен под домашний арест

15:27 10/12/2016 Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Алферова, ранее задержанного по делу о превышении полномочий сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, передает в субботу корреспондент РАПСИ из зала суда.
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