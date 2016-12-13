Фигуранты дела об угоне прокурорской "Чайки" признали вину

Диана Гуцул, РАПСИ

13:02 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Антон Рыжов и Сергей Митрофанов признали свою вину в совершении угона без цели хищения принадлежащего Генеральной прокуратуре РФ автомобиля ГАЗ-14 "Чайка", передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала Савёловского суда Москвы.

После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, подсудимые признали вину в инкриминируемых им деяниях.

Суд 21 ноября провел первое заседание по делу, в ходе которого были продлены меры пресечения, ранее избранные в отношении подсудимых. Срок содержания под стражей Рыжова был продлен до 3 мая 2017 года, Митрофанов будет находиться под подпиской о невыезде.

Как следует из материалов дела, 6 июня Рыжову и Митрофанову было предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения согласно статье 166 Уголовного кодекса РФ. Рыжов, находившийся за рулем угнанной машины в момент задержания, также обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил РАПСИ, что автомобиль ГАЗ-14 числится на балансе ведомства с 1986 года и был угнан во время планового техобслуживания.

По данным полиции, погоня началась на Кожевнической улице, когда сотрудники ДПС остановили "Чайку" с затонированными стеклами - во время проверки документов водителя, которого заподозрили в вождении в пьяном виде, пассажир раритетного авто перебрался в водительское кресло и попытался скрыться.

В ходе преследования он грубо нарушал правила дорожного движения и по касательной столкнулся с двумя автомобилями, и был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо "Чайки" из табельного оружия. Впоследствии выяснилось, что машина была угнана.

"Чайка" (или ГАЗ-13, ГАЗ-14) - советские автомобили представительского класса, выпускавшиеся с 1959 по 1988 год.