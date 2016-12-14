Замглавы УСБ СКР Ламонов останется под арестом до 19 марта

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

19:19 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек – РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы до 19 марта 2017 года продлил срок содержания по стражей в отношении заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения, по словам собеседницы агентства, проходило в закрытом режиме.

Завтра, 14 декабря, суд также рассмотрит вопрос о продлении ареста главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова.

Лефортовский суд 19 июля заключил под стражу трех высокопоставленных офицеров СК РФ — главу управления собственной безопасности ведомства Максименко, его заместителя Ламонова и замначальника столичного главка Никандрова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Ламонов и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.