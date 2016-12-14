Суд отклонил иск супруги замглавы УСБ СКР Ламонова к "Москве 24" о защите чести

13:47 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский суд Москвы отклонил исковое заявление супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

В ходе заседания представители заявительницы настаивали на удовлетворении исковых требований, мотивируя это причиненным моральным вредом, повлекшим обострение хронических заболеваний и длительному больничному Ламоновой.

"Моего мужа только задержали. Но это касалось меня, моей семьи в общем. У меня дети страдают, все на нервах", - сказала супруга чиновника СКР.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, поскольку "не считает приведенные доводы достаточными и обоснованными". Так, он подчеркнул, что вся информация о доходах, упомянутых в сюжете, была взята из открытых источников: с сайта СК РФ, а также с лент информационных агентств.

Как следует из материалов дела, истец требует от "Москва Медиа" опровержения прозвучавшей в эфире информации. По информации адвоката Ольги Лукмановой, точная цитата, которая вызвала возмущение Ламоновых, следующая: "Супруги Ламоновы за год ушли в минус на 400 тысяч рублей, правда, за год приобрели три участка, один из которых 1500 га, дом, квартиру, четыре машины, уже и хоромы Шакро Молодого с позолоченными канделябрами не кажутся такой роскошью".

Адвокат уточнила, что исковое заявление к телеканалу подписал и сам Ламонов. При этом в иске отмечено, что отсуженные деньги Ламоновы просят направить на нужды детского дома.

Как сообщалось ранее, после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.